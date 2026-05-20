きょう（20日）未明、岡山県真庭市で納屋を全焼する火事がありました。この火事によるけが人はいませんでした。 【発生場所の地図】納屋を全焼する火事けが人なし【岡山】 警察によりますと、午前1時半ごろ、真庭市栗原で納屋が燃えているのを近所の人が見つけ119番通報しました。火は約1時間45分後に消防により消し止められましたが、木造2階建ての納屋 約117平方メートルが全焼しました。 納屋は玉野市の男性（73）が