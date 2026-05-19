社会の高齢化とともに増加し続けている前立腺がん患者数。近年では前立腺がんに対する治療法も進化しており、早期に発見すれば治ることも多いとされています。前立腺がんの代表的な治療法に放射線治療がありますが、放射線治療はどれぐらいの頻度で受けるのか、仕事との両立は可能かなどあらい泌尿器科の新井先生にMedical DOC編集部が聞きました。 監修医師：新井 学（あらい泌尿器科） 1991年3月東京医科歯科大学医学部