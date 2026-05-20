20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比310円安の6万570円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 65797.89円ボリンジャーバンド3σ 63939.12円ボリンジャーバンド2σ 62080.36円ボリンジャーバンド1σ 61910.00円一目均衡表・転換線 61374.00円5日移動平均 60570.00円20日夜間取引終値 60550.59円19日日経平均株価現物終値 60