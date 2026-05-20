20日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比21.5ポイント安の3840ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3970.89ポイントボリンジャーバンド3σ 3912.74ポイントボリンジャーバンド2σ 3865.50ポイント一目均衡表・転換線 3856.70ポイント5日移動平均 3854.59ポイントボリンジャーバンド1σ 3850.67ポイント19日TOPIX現物終値 38