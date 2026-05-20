20日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比13ポイント安の810ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 862.20ポイントボリンジャーバンド3σ 839.33ポイントボリンジャーバンド2σ 823.01ポイント19日東証グロース市場250指数現物終値 816.47ポイントボリンジャーバンド1σ 810.00ポイント20日夜間取引終