リンクをコピーする

― ダウは322ドル安と反落、インフレ懸念による米長期金利上昇で売り優勢 ― ＮＹダウ 49363.88 ( -322.24 ) Ｓ＆Ｐ500 7353.61 ( -49.44 ) ＮＡＳＤＡＱ 25870.71 ( -220.02 ) 米10年債利回り4.666 ( +0.076 ) ＮＹ(WTI)原油104.15 ( -0.23 ) ＮＹ金 4511.2 ( -46.8 ) ＶＩＸ指数18.06 ( +0.24 ) シカゴ日経225先物 (円建て)60670 ( -210 ) シカゴ日経225