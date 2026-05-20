大阪3月限ナイトセッション 日経225先物60570-310 （-0.50％） TOPIX先物3840.0-21.5 （-0.55％） シカゴ日経平均先物60670-210 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 19日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉が難航するなか、原油価格の高止まりを受けたインフレ懸念により米長期金利が大幅に上昇したことが重荷になった。