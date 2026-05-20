中国メディアの新華社通信は18日、「親による子どもの仕事への過度な干渉が韓国で不満を招き始めている」と報じた。記事によると、韓国で若者が学校を出て職場に入ることは、大人になったことを象徴するものだ。こうした中、子どもの仕事に対する親の過度な干渉、親が子どもの勤める会社に休暇を申請したり昇給を求めたりする行為などが不満を呼び始め、韓国メディアのコリア・ヘラルドの報道によると、「ヘリコプターのように子ど