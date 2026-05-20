楽天の前田健太投手が楽天移籍後初勝利を狙い日本ハム戦に先発する。1軍マウンドは今月6日の日本ハム戦以来14日ぶりだが、2軍では13日の日本ハム戦に先発、7回を5安打1失点に抑えて勝利投手となった。1軍での日本ハム戦は今季2試合、計8回1/3を投げ6安打1失点。勝敗こそついていないが防御率1・08と好投を見せている。前田健の日本での白星は広島時代の15年10月2日の中日戦が最後。勝てば11年ぶり、日米通算166勝目となり並