◇セ・リーグ阪神4―2中日（2026年5月19日倉敷）セーブ（S）はクローザーに、ホールド（H）は中継ぎ投手に与えられる記録、いわば勲章である。諸条件はあるが、ホールドは3点差以内の小差のリードや同点を保てば与えられる。この夜、阪神は3人の救援投手にホールドがついた。今季、阪神で3Hが記録されるのは4度目だった。ちなみに優勝した昨季は143試合で3H以上（4H3度、5H1度を含む）の試合が実に26度もあった。鉄壁を