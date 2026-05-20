開幕から2カ月近く過ぎ、来週26日からセ・パ交流戦がスタートする。ロッテはエースとして活躍が期待された種市が左アキレス腱断裂で今季中の復帰は絶望的。リードオフマンとして打線をけん引してきた藤原は右肩亜脱臼で戦線離脱中と、投打の柱を欠いている。だが、14日の日本ハム戦から17日のオリックス戦まで今季初の4連勝を飾るなど、やや盛り返しつつある。藤原不在の中、サブロー監督は試行錯誤の末に1番・高部、2番・小川
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