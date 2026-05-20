19日の中日戦（倉敷）で待望のプロ野球デビューを果たしたドラ1新人・立石はきょう20日、プロ初の甲子園出場が濃厚だ。甲子園の立石と言えば21年、高川学園3年の夏、1回戦の小松大谷戦で4回にバックスクリーンへ放った特大2ランの再現を期待せずにはいられない。2リーグ制以降の阪神新人選手で、プロ初本塁打が甲子園は23年の森下まで24人いるが、甲子園初出場で放てば初めて。これまでの最速は2試合目で、56年大津淳、63年