プロボクサーの那須川天心が、18日にABEMAで配信された『東出昌大の野営デトックス』（朝日放送テレビ制作）#3に出演。独自の哲学を語った。【写真】「上手でそして可愛い」「絵心ありますね」“センス光る”那須川天心の手描きイラスト#3ゲストには、那須川のほか、競泳選手の瀬戸大也が登場した。夜になり、焚き火を囲んでの晩酌の時間が訪れると、会話はそれぞれの人生の歩みへと深まっていく。東出からの「今まで築いた