三重県津市の山林火災は鎮火のめどが立たず、自衛隊による消火活動も始まりました。 【写真を見る】山林火災で自衛隊に災害派遣要請 鎮火のめど立たず 早朝からヘリコプターで消火活動 三重・津市美杉町 火事が起きているのは、津市美杉町下多気（しもたげ）付近の山林で、きのう午後3時20分ごろに119番通報がありました。 現在も、鎮火のめどは立っておらず、三重県から災害派遣要請を受けた自衛隊のヘリコプター