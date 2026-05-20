モデルの滝沢眞規子（47）が20日までに自身のインスタグラムを更新。英国ロンドンで撮影した夫でファッションデザイナーの滝沢伸介氏との2ショットを公開した。17日にロンドンに留学している次女が高校を卒業したことを報告した滝沢。イギリスの国旗の絵文字とハートの絵文字をつづり、イギリスの街並みで撮影した自身の写真や伸介氏と自転車に乗る写真を公開した。この投稿に「絵になるご夫婦」「見返り夫婦ショット素敵