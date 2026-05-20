学校行事や校外活動は、子どもたちにとって大切な思い出の場ですが、同時に普段とは異なる環境での活動ゆえに、思わぬ事故やトラブルと隣り合わせな側面もあります。今年は特に学校行事での事故報道が目立っていますが、実際にはどのような場面で危険を感じるケースが多いのでしょうか。今回は、マイナビニュース会員310名を対象に実施した「学校行事・校外活動での『怖い』『危ない』体験に関するアンケート」の結果から、学校行