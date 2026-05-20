「健康のためだから」と、好きな食べ物を我慢していませんか? 実はその“我慢”が、免疫力を下げる原因になっている可能性があります。和田秀樹氏は、「おいしい」「楽しい」と感じることこそが、体の免疫システムを活性化させる重要な要素だと指摘します。著書『65歳からは戦略的ちょいデブ 心が軽くなる「脱・やせ信仰」のススメ』(青春出版社)から、一部を抜粋して紹介します。今回のテーマは『「おいしい！」は最強のがん予防