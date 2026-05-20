米Googleは5月19日（現地時間）、開発者会議「Google I/O 2026」で、AIモデル「Gemini 3.5」を発表し、第1弾として「Gemini 3.5 Flash」の提供を同日に開始した。Gemini 3.5 Flashは、Geminiアプリ、Google検索のAIモード、開発者向けのGoogle Antigravity、Google AI StudioおよびAndroid StudioのGemini API、企業向けのGemini Enterprise Agent PlatformとGemini Enterpriseで利用できる。GoogleはGemini 3.5 Proの開発も進めて