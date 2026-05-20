成績急上昇の理由は打席での「立ち位置」ブルージェイズ・岡本和真(かずま)（29）の打撃が開眼した。4月18日（日本時間）まで打率.188、長打率.290、２本塁打だった成績が、5月11日現在同.248、.483、10本と急上昇しているのだ。ポイントは打席での立ち位置。メジャー公式データ分析サイトによると、審判側に約17?下がったという。「よりボールを見極められるようになりました。効果が大きいのが、岡本が苦手にしていた変化球への