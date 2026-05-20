疲れを癒したい時は【セブン-イレブン】へ立ち寄ってみて。贅沢感のある、美味しそうな「新作スイーツ・アイス」が揃っています。ホッと一息つきながら、自分だけの至福のひとときを満喫しませんか？ 今回は抹茶・いちご・チョコ系といった、一度は食べたくなるようなスイーツ & アイスをご紹介します。 2つの味が楽しめるコーンアイス ひんやりとした味わいに、気分がリフレッシュできそうな「7