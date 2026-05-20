暑くなるこれからの季節、ますます出番が増えそうな白T。買い足したいけれど、どれを選べばいい？ 悩んでいる人へ向けて、今回は【GU（ジーユー）】の白Tを比較し、選び方のポイントをご紹介します。 機能性も◎ ゆるっと着てこなれるワイドシルエットが特徴 【GU】「ドライワイドT（5分袖）」\990（税込） ゆったりとしたワイドシルエットが、こなれた印象を与えるTシャツ。表面はなめらかなポンチ素材を