これは友人A子から聞いた話です。義実家で繰り返される“悪気はない”発言にイラッとし続けてきたA子が、ある一言をきっかけに我慢をやめ、小さくても確実な線引きをした出来事です。 最初は流せると思っていた 結婚してからの義実家との関係は、表面上はとても穏やかでした。優しく迎えられ、会話も一見和やか。でも、なぜか毎回、ほんの少しだけ引っかかる言葉が混ざっていたのです。「若いから分からないわよね」「ま