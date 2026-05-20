小学生が制作したとは思えない電動クレーンゲームが、SNSで大きな注目を集めている。 【写真】上から見ても完成度が高いのが分かります ボタン操作でアームが上下左右に動き、景品をつかんで落とす仕組みまで再現されたこのクレーンゲーム。 段ボールや100円ショップなどの身近な素材を使いながらも高い完成度を誇り、 SNSユーザーからは 「将来が楽しみすぎる