ユーロビジョン・ソング・コンテスト2026が16日、オーストリアのウィーンで開催され、ブルガリア代表のダラが優勝した。ダラの楽曲「Bangaranga(バンガランガ)」 は審査員票と視聴者票の双方で首位に立ち、総合516点で栄冠を手にした。 【写真】ブルガリア代表のダラ 投票では審査員票204点でトップに立った後、視聴者票312点を獲得し、最終的に首位を確定。視聴者投票で220点を集め一時首位に立ったイス