ドクター・フックのフロントマンとして知られるデニス・ロコリエールさんが死去した。76歳だった。所属事務所によれば、腎臓病との「長く勇敢な闘い」の末、5月16日に家族に見守られながら安らかに息を引き取ったという。 【写真】米米CLUBの元メンバー死去難病を公表していた アメリカ・ニュージャージー生まれながら、過去24年間は英国を拠点に活動。晩年までライブを続けていた