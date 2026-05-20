日本テレビの「日テレNEWS24」でキャスターを務める小野寺結衣アナウンサー(35)が「ものもらい」を発症したことを明かした。 【写真】「もうすぐ治ります。大丈夫です」心配の声が届く 小野寺アナは18日に更新したインスタグラムで、「ものもらいが痛い...目薬と塗り薬してもなかなか治りませぬ。季節の変わり目みなさまもお身体ご自愛ください」と投稿した。また、衣装について「最近の衣装たち JILL STUART