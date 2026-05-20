俳優のダニエル・クレイグが「007／ノー・タイム・トゥ・ダイ」をもってシリーズを去って以降、空席となっていた新ジェームズ・ボンド役の選考がついに本格始動した。Amazon MGMスタジオは次回作に向けて、俳優オーディションを開始したと発表した。 【写真】「嵐が丘」では人気女優と濃密シーン色気が違うボンド候補の俳優 本作は「DUNE／デューン 砂の惑星」のドゥニ・ヴィルヌ