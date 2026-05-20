第2子男児を出産した元AKB48のタレント西野未姫(27)が18日にブログを更新。夫のお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱(58)と出産前に撮った写真を投稿した。 【写真】31歳差でもパンを一緒に食べる姿はほほ笑ましい 西野は「出産前に撮った写真計画無痛だったのですが、痛みが本当に無くてお産終わるまでずっと元気でした1人目の出産とは全然違った、、、本当にいいお産でした」と振り返った。また、「けーがパンを