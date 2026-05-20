「一番くじ サッカー日本代表ver. 〜最高の景色を2026〜」の豪華景品が公開株式会社BANDAI SPIRITSは、「一番くじ サッカー日本代表ver. 〜最高の景色を2026〜」を6月13日より順次発売する。5月18日には日本代表のエンブレムをあしらったアイテムや、選手のサインがプリントされた豪華な景品ラインナップが公開された。今回のくじでは、A賞に「サイン入りサマーケットinエンブレムクッション」、B賞に背面にロゴをあしらった「