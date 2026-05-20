世界モデルとは、AIが物理学や空間特性といった現実世界の環境をシミュレートし、さまざまな現象や行動の結果を予測できるAIモデルのことです。汎用(はんよう)世界モデルの開発に取り組むAI開発企業のOdysseyが、シミュレートした世界内で複数人が相互作用できるマルチエージェント世界モデル「Agora-1」を発表しました。Agora-1: The Multi-Agent World Modelhttps://odyssey.ml/introducing-agora-1Introducing Agora-1, a multi