記事ポイント5年間トータル約20%のコスト削減を実現固定電話約50〜60台を撤去し、PCやスマートフォンで代表電話を受電可能にAI要約・文字起こし・タスク自動生成を全社員が利用できる環境を整備 クラウド電話システムの導入が、企業の働き方とコスト構造を大きく変えています。双日テックイノベーション（以下、STech I）は、Zoom Communications,が提供するクラウド電話システム「Zoom Phone」を、投資信託「ひふみ」シリー