全国屈指の学園祭としても知られる東京大学の五月祭が16日、突如として初日の全企画を中止するという異例の事態に見舞われた。理由として、五月祭を運営する常任委員会は「安全管理上の理由」と説明し、常任委や特定の企画団体に爆破予告があったと表明。例年2日間で約15万人が訪れ、長期間にわたり準備を重ねてきた学生団体や楽しみにしていた来場者に深い失望と悲しみが襲った。 同日、本郷キャンパス内で正午から政治系の学生