＜大相撲五月場所＞◇十日目◇19日◇東京・両国国技館【映像】190センチ“規格外”ボディの新人巨漢力士（全身）人気漫画『鬼滅の刃』を参考に四股名をつけた大型新人力士が“雷対決”を制して白星先行となる3勝目を挙げた。期待の大器の活躍にファンも「圧がすごい」「良い体やね」と称賛の声を寄せたほか、ユニークな四股名に「響きが可愛い」「属性対決みたいになってる」と注目するコメントも相次いだ。反響を呼んだ力士と