イングランド2部リーグで、松木玖生（23）が所属するサウサンプトンが19日（日本時間20日）、プレミアリーグ昇格を懸けたプレーオフ（PO）決勝から除外された。準決勝の対戦相手だったミドルズブラの練習をスタッフが無断で撮影したとして告発され、2部リーグの独立委員会が規定違反を認定した。サウサンプトンは来季リーグ戦での勝ち点4の減点処分も受けた。米スポーツ専門局ESPNによると、サウサンプトンは決定を不服として