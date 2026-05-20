病院が苦手というわんちゃんは少なくないもの。しかし、中には病院好きなわんちゃんもいるようで…？ 病院の診察室で先生を見た瞬間、予想外の反応をする柴犬の光景が17万再生を突破することに。想像以上に嬉しそうなその姿には、「なんで柴犬はこんなにわかりやすい表情するのかｗ」「仕事の疲れが消えました」と絶賛の声が寄せられることとなりました。 【動画：動物病院にやってきた犬→診察室で『先生』を見た途端…あ