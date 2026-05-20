Netflixシリーズ『ソウルメイト』が、配信リリースを開始した。本作は、ベルリン、ソウル、そして東京という3つの都市を舞台に、10年という歳月のなかで交錯する2人の青年の生き方を描いたもの。主演を務めるのは、多くの作品に出演経験がある実力派の磯村勇斗と、韓国のトップスターであり俳優としても目覚ましい活躍を見せているオク・テギョン（2PM）。 参考：磯村勇斗とオク・テギョンの運命的な10年Ne