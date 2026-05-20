北海道新幹線の札幌延伸工事の入札をめぐり、談合の疑いがあるとして公正取引委員会が線路工事をてがける9社や鉄道・運輸機構に立ち入り検査に入ったことが分かりました。（石田記者）「ビルから人が出てきました。立ち入り検査が終わったのでしょうか」５月１９日、公正取引委員会の立ち入り検査を受けたのは「鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と線路の敷設工事を行う全国9つの会社です。関係者によりますと、北海道新幹線の札幌