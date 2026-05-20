「これは本当にスズキのクルマなのか……」スズキ初の量産型バッテリーEV「e VITARA」の試乗中、フェルさんが何度もそう呟いたという話を前回お送りした。とてもよくできたクルマである半面、スズキにしてはとても「大きく、重く、そして高い」と感じたからだ。どのような意図でこうしたクルマができたのか？e VITARAの開発者に直接話を聞いたところ、その答えは意外なコメントの連続だった。（コラムニストフェルディナント・ヤ