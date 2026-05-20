全日本プロレスは１９日、公式「Ｘ」で６・１８「スーパーパワーシリーズ２０２６」後楽園ホール大会の前売り券の予定枚数が終了したことを発表した。全日本は「６月１８日（木）後楽園ホール大会のチケットにつきまして、各プレイガイドにて予定枚数終了となり、ご購入をご検討のお客様にはご迷惑をお掛けしております」と告知し「只今、追加販売の手配を進めております」と発表した。さらに「追加販売の日時が決まり次第