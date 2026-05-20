「みんな仲良く」という価値観は、一見すると正しい。だが現実には、それが人間関係のストレスを生み出す要因にもなっている。合わない相手に無理に合わせようとするほど、心は消耗する。だからこそ必要なのは、関係の築き方ではなく、関係の保ち方を見直すことだ。※本稿は、精神保健福祉士の鴻巣麻里香『自他の境界線を育てる「私」を守るバウンダリー』（筑摩書房）の一部を抜粋・編集したものです。「みんな仲良く」の呪いを