ホワイトソックス傘下３Ａのシャーロット・ナイツは１９日（日本時間２０日）、オスバルド・ビド投手（３０）を自由契約にしたことを発表した。２３年にパイレーツでメジャーデビューし、２４、２５年はアスレチックスでプレーした右腕。昨季終了後からブレーブス、レイズ、マーリンズ、エンゼルス、ヤンキースと開幕前ながら次々に移籍。開幕直前の移籍でブレーブスに加入し、今季の開幕はブレーブスで迎えて、開幕２戦目の３