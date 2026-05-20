メ～テレ（名古屋テレビ） 2026年05月20日午前07時07分ごろ、和歌山県南部を震源とする最大震度1の地震が発生しました。 三重県内では最大震度1の揺れが観測されています。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは50km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ３．２と推定されます。 三重県 【震度1】 熊野市 紀宝町 提供：ウェザーニューズ