KISS OF LIFEのナッティが、抜群のプロポーションを披露した。ナッティは最近、KISS OF LIFEの公式インスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。【写真】ナッティ、はち切れそうな“たわわ”ボディ公開された写真でナッティは、デコルテが大きく開いたタイトウェアに黒のスパッツを合わせたトレーニングルックを披露。体にフィットするデザインが、彼女のメリハリのあるボディラインを際立たせている。投稿を見たファン