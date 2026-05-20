元俳優で美容家の君島十和子（59）が16日、ピン芸人・CRAZY COCO（39）のYouTubeチャンネルに登場。自身の後悔を踏まえ、意識したい「40代からの“老け”防止習慣」について明かした。【動画】「私ほどやっていてもちゃんと老けます」40代の頃“手抜きして後悔した”3つの美容習慣について説明する君島十和子※9分40秒頃〜40歳を目前に控えるCRAZY COCOが「オールドエイジングにつながる“NG習慣”」についてズバリ質問する