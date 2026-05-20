実家の倉庫（職場）に連れてこられ、カゴの中からウルウル瞳でこちらを見つめるポメラニアンの動画が、Instagramに投稿されて話題を集めている。投稿したのはポメラニアンのコメ（@kome_pome_0606）さん。「バイト初日からカゴ係に任命されました」とともに公開された動画は69.1万回表示・2.8万いいねを記録。飼い主さんに聞いた。【動画カット】「ウルウル瞳で訴えかけてくる...」バイト初日のコメちゃん――コメちゃんが『カゴ