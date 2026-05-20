ドラマ版「ハリー・ポッター」でロンの妹ジニー・ウィーズリー役を務めるグレイシー・コクランが、「予期せぬ事情」によりシーズン1をもって降板することがわかった。シーズン2では新キャストに交代することになる。米が報じた。 今回の発表は、シーズン1の撮影終了を間近に控えるなか、コクラン本人とその家族が声明を通じて行ったもの。降板の決断について、次のように