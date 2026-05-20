『ワイルド・スピード』シリーズのミア・トレット役で知られるジョーダナ・ブリュースターが、完結編とされる最新作『Fast Forever（原題）』に向け、自身が望むミアの姿、そしてシリーズのトーンについて語った。米の取材で明かしている。 2001年に公開された第1作『ワイルド・スピード』は、いまや世界的アクション大作へと成長したシリーズの原点だ。国際規模のミッシ