大東建託は、埼玉県居住の20歳以上の男女、2022〜2026年合計4万9359人を対象に「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜埼玉県版＞」に関するアンケートを実施しました。今回は、その中の「住みここち（駅）ランキング」の結果を紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：加茂宮（埼玉新都市交通伊奈線）2位は、埼玉新都市交通伊奈線（ニューシャトル）の加茂宮（かものみや）駅でした。駅周辺の再開発やマン