ドレスアップの“ヒント”が満載！晴天に恵まれた5月の週末、アウトドアイベント「FIELD STYLE TOKYO（フィールドスタイル東京） 2026」が、東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催されました。TOYO TIRES（トーヨータイヤ）のブースでは、車中泊仕様の「オプカングー（#オプカンgoo）」に注目です。【画像】これが「カングー」の車中泊カスタムカーです！ 画像で見る（17枚）あまりの“ゴロ”の良さから、出会うべくして