沼津〜下田「90分短縮」する超・快適道路静岡県の伊豆半島へのアクセスを飛躍的に向上させる「伊豆縦貫道」の工事が進んでいます。どのような道路で、開通したらどう便利になるのでしょうか。伊豆縦貫道は、静岡県沼津市から、伊豆半島の先端である下田市を結ぶ、延長約60kmにおよぶ道路です。関東・東海エリアの住民にとって人気の旅行先である伊豆半島各地の観光スポットまでのアクセスを改善します。【画像】超便利!?